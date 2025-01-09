Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi!
Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna avukatı tarafından itiraz edildi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 'yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında dün tutuklanarak cezavine gönderildi.
Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğan, 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.
Etiketler: #fenomen #Kerimcan Durmaz #Yasadışı bahis #itiraz
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'ın yeni başkenti açıklandı
- Devlet Bahçeli gitti, Sinan Ateş geldi
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'
- Selim İleri hayatını kaybetti!
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Hükümetten emeklilere bir darbe daha!