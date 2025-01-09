Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi!

Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna avukatı tarafından itiraz edildi.

Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi!
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DHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:49

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 'yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında dün tutuklanarak cezavine gönderildi.

Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğan, 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.


Etiketler: #fenomen #Kerimcan Durmaz #Yasadışı bahis #itiraz

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