Keşan Kent Konseyi'nden Rüzgâr Enerji Santrali projesinin 'ÇED Olumlu' kararının iptalini istiyor

Keşan Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, Edirne’nin Enez ilçesine yapılmak istenen Rüzgâr Enerji Santrali projesinden doğaya zarar vereceği gerekçesiyle vazgeçilmesi gerektiği, projenin Gala Gölü’nü yok edeceği ifade edildi.

"Ne yazık ki, bugüne kadar özel sektörün önüne gelen her projesine hızla onay veren Edirne Valiliği ve İl Çevre Komisyonu, bu kez de dünya mirası niteliğindeki Gala Gölü Milli Parkı’nın geleceğini tehdit eden bir projeye 'ÇED Olumlu' raporu vermekten çekinmemiştir" denilen açıklamada, Gala Gölü Milli Parkı'nın binlerce yıldır Trakya’nın yaşam damarlarından olduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Bölge, Antik Ainos’tan bu yana balıkçılık, saz üretimi ve tarım faaliyetleriyle insan yerleşimini beslemiş; bugün Türkiye’nin önemli sulak alan ve kuş göç merkezlerinden biridir. Dünya mirası ve milli parktır. Gala Gölü ve çevresi, Meriç Deltası Sulak Alanlar Kompleksi’nin parçası olup, Ramsar, Bern, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri ve Avrupa Kuş ve Habitat Direktifleri kapsamında uluslararası düzeyde korunması gereken bir alandır. Afrika–Avrupa kuş göç yolunda yer alan bölgede her yıl 200’den fazla kuş türü konaklamakta, üremekte veya beslenmektedir. Proje, Gala Gölü ve Meriç Deltası sulak alan sistemiyle iç içe konumlanmıştır; direkler, yollar ve bağlantı alanları mera, orman ve milli parkın önemli kısmına zarar vermektedir.

"RAPORDAKİ 'ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRME' BİLİMSEL OLARAK YETERSİZ VE TARAFLIDIR"

Projede planlanan türbinler, Afrika–Avrupa kuş göç koridorunun tam kalbindedir. Pelikan, leylek, yırtıcı kuşlar, flamingo ve ördek türleri yoğun kullanmaktadır. Ramsar ve Bern Sözleşmeleri, bu tür habitatlarda göç yollarına engel oluşturacak yapıları yasaklamaktadır. Proje, bu uluslararası yükümlülüklerle çelişmekte ve geri dönüşü olmayan ekolojik yıkım riski taşımaktadır. Rapordaki 'ornitolojik değerlendirme' yalnızca 12 haftalık gözleme dayanmakta, bilimsel olarak yetersiz ve taraflıdır. Türbin temelleri ve servis yolları, toprak geçirgenliğini azaltacak, yüzey akışını artıracak ve Gala Gölü’nün su kalitesini bozacaktır. Gala Gölü, özellikle kış aylarında su biriktirip ilkbahar–yaz döneminde çevreye su sağlar; bu, tarım, hayvancılık ve biyolojik çeşitlilik için hayati önemdedir. Türbin inşaatı sırasında bitkisel toprak ve çalılık habitatlar tahrip olacak, göçmen kuşlar ve yaban hayatı barınak kaybı yaşayacaktır.

"PROJE, TARIM, ARICILIK VE HAYVANCILIĞI BÖLEREK YEREL EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR"

Planlanan lityum-iyon bataryalar, termal kaçak, yangın ve kimyasal sızıntı riski taşır. Türbinlerin yüksekliği, Enez’in tarihsel ve doğal peyzaj bütünlüğünü bozar. Proje, tarım, arıcılık ve hayvancılığı bölerek yerel ekonomiyi olumsuz etkileyecektir. 'Paydaş Katılım Planı'nda halkın görüşlerinin sembolik alındığı görülmektedir; ÇED toplantısının hakkıyla yapılmaması halkın iradesini yok saymaktır. 14 Ağustos 2023 tarihli 'ÇED Olumlu' kararının iptali ve projenin yeniden değerlendirilmesi kamu yararı ve doğa koruma ilkesi gereğidir."