Keşan'da dolu ve sağanak etkili oldu

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:55
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Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Keşan'da, sabah saatlerinde dolu ve yağmur başladı. Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı.

Yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.


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