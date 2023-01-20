Keşan'da feci kaza... Kardeşler ayrı araçlarda zincirleme kazaya karıştı: Ağabey öldü, kardeşi yaralandı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 12:21

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 12:21

Feci kaza, sabah saatlerinde Keşan- İpsala kara yolundaki Beyendik Kavşağı’nda meydana geldi.

İpsala’dan, Keşan’a giden Serkan Ateş yönetimindeki 34 CCJ 588 plakalı otomobil, kavşaktan Keşan istikametine dönüş yapan Aydın İmrak (49) idaresindeki 22 T 4137 plakalı taksiyle çarpıştı.

KURTARILAMADI

Bu sırada Gürkan Ateş yönetimindeki 22 T 4137 plakalı taksi de Serkan Ateş’in otomobiline çarptı. Kazada, kardeş olan otomobil sürücüsü Serkan Ateş ile taksi şoförü Gürkan Ateş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kardeşlerden Serkan Ateş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaza sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların bölgeden kaldırılması ile normale döndü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu hastaneye giderek, aileye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.