Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Hamit Yaramış (28) öldü, Ali Akcan (20) ise yaralandı.
Feci kaza, sabaha karşı Nurdağı- Osmaniye kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi.
Osmaniye yönüne giden Ali Akcan (20) yönetimindeki 26 ACD 324 plakalı otomobil, aynı yöne giden Caner Temurtaş'ın (26) kullandığı 01 EVT 51 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Bu sırada Akcan'ın kullandığı otomobile de peşinden gelen Abdulbaki Şahin (37) idaresindeki 06 DFF 943 plakalı hafif ticari araç çarptı.
KURTARILAMADI
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Hamit Yaramış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Ali Akcan ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı
- Bir sigara grubundan indirim
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- Burhan Çaçan yaşamını yitirdi
- Kalabalığın arasına dalan araç beş kişiyi öldürdü
- Emin Şen'den ilk açıklama!