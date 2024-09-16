Keşan’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 16:28

Güncelleme: 16.09.2024 - 16:29

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyü istikametinden Keşan istikametine giden H.Ö. yönetimindeki 59 LM 243 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.E.A. yönetimindeki 22 ABC 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, H.Ö. ile her 2 otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö., S.A. ve S.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.