Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:08

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan V.Ö. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

 


Etiketler: #askeri yasak bölge #Asker #fetö

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