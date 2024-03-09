Keşan’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 17:36
Keşan’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Kent Müzesi yönünden çarşı merkezi istikametine giden E.G yönetimindeki 22 RP 535 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelerek Paşayiğit Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen E.M. idaresindeki 59 ADR 020 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet, önce kaldırıma, daha sonra kaldırımdaki ahşap çiçekliğe çarptı.

Ahşap çiçekliğin yerinden söküldüğü kazada E.G. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ö.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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