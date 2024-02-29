Edirne'de 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı
Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 5 araç durduruldu.
Bu araçlarda 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.
Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken araçlar yediemin otoparkına çekildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.
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