Edirne'de 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı

Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:37
Edirne'de 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 5 araç durduruldu.

Bu araçlarda 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.


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