Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 81 EY 232 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda B.K. yönetimindeki 22 BK 160 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçlardaki biri çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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