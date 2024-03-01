Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Yayınlanma: 01.03.2024 - 18:13

Güncelleme: 01.03.2024 - 18:20

M.K. idaresindeki 81 EY 232 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda B.K. yönetimindeki 22 BK 160 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlardaki biri çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.