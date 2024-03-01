Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 18:13
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

M.K. idaresindeki 81 EY 232 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda B.K. yönetimindeki 22 BK 160 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlardaki biri çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.


EDirne haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de simide zam talebi reddedildi

Edirne'de simide zam talebi reddedildi
Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı

Edirne'de 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı açıkladı...

Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı açıkladı...
Damar yolu bulunamadı… Seri katilin idamı iptal edildi!

Damar yolu bulunamadı… Seri katilin idamı iptal edildi!
Naci Görür kritik durumu Cumhuriyet'e anlattı: Antalya çok dikkatli olmalı

Naci Görür kritik durumu Cumhuriyet'e anlattı: Antalya çok dikkatli olmalı
Doğu Ekspresi’ne alternatif geliyor! Doğu ve Güneydoğu’ya yeni turistik tren seferleri başlayacak

Doğu Ekspresi’ne alternatif geliyor! Doğu ve Güneydoğu’ya yeni turistik tren seferleri başlayacak
Murat Kurum'dan bu kez 'Beykoz' gafı: İlçeyi Avrupa'ya taşıdı

Murat Kurum'dan bu kez 'Beykoz' gafı: İlçeyi Avrupa'ya taşıdı
Amerika, Çinli otomobil üreticilerine savaş açtı!

Amerika, Çinli otomobil üreticilerine savaş açtı!
İmamoğlu, Bulgur Palas açılışında İngilizce konuştu: 'Would you like to drink something?'

İmamoğlu, Bulgur Palas açılışında İngilizce konuştu: 'Would you like to drink something?'
Spiritüel Danışman Tuğçe Işınsu’dan tartışma yaratacak sözler: ‘Aldatmak evliliği kurtarıyor’

Spiritüel Danışman Tuğçe Işınsu’dan tartışma yaratacak sözler: ‘Aldatmak evliliği kurtarıyor’