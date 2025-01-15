Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyorlardı... 3 firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyorlardı... 3 firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı
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AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:06

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İzmit ve Gebze ilçelerinde çalışma yürüttü.

Hakkında "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E, "dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası olan K.K. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan E.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Hapis Cezası #kocaeli

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