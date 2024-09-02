'Keskin nişancı tüfeği' bulundu, 14 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 10:27

Güncelleme: 02.09.2024 - 10:29

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ili genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet vahim silah kapsamında olan keskin nişancı tüfeği, 51 adet fişek, 6 bin 400 dal makaron ile aranan şahıslar çerçevesinde 2 şahıs yakalandı.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 14 olayda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.