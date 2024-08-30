Özgür Özel'den 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması: 'Yaşananlar demokrasimize büyük zarar verdi'

Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:09

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:09

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesini eleştiren Dilbura Kayserilioğlu, tahliye edildi.

Dilruba'nın annesi, kızının akşam saatlerinde kimseye haber verilmeden tahliye edildiğini anlattı. Anne Aysel Kayserilioğlu, tahliye kararının ailesine ve avukatına haber verilmemesini tepkiyle karşıladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

Dilruba'nın tahliyesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir paylaşım geldi.

Özel, X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu dün gece saatlerinde tahliye edildi.

Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir.

Hiçbir yurttaşımızın ifadeleri ve düşünceleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmayacağı gerçek bir demokrasiyi biz kuracağız."

Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu dün gece saatlerinde tahliye edildi.



Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir.



Hiçbir… — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 30, 2024

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermişti. Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

Avukatı Yıldız, cezaevi önünde yaptığı açıklamada, "Haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız. Sonuna kadar itirazlarımızı sunacağız. Süreç şu anda bu aşamada ve itiraz sürecini tamamladıktan sonra mahkemenin itirazımız neticesinde vereceği kararı bekleyeceğiz” demişti.