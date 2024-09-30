Kestel’de yolcu otobüsü yandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde aldığı yolcularla kent merkezine yola çıkan yolcu otobüsü alev aldı.

Kestel’de yolcu otobüsü yandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:46

Bursa'nın İnegöl ilçesinden aldığı 35 yolcuyu, kent merkezine getirmek üzere yola çıkan, Erkan Sevi idaresindeki 16 PC 787 plakalı, İnegöl Seyahat’e ait yolcu otobüsü, Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Sürücü yol kenarına çektiği otobüsteki yolcuları tahliye ederken, otobüs alev alev yandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. 



Etiketler: #Bursa #otobüs #Yangın #yolcu otobüsü

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