Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 4 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 08:22

Olay Tarsus-Pozantı istikameti Karakütük ile Damlama Bölgesi arasında gece saatlerinde meydana geldi.

M.G.’nin sürücülüğünü yaptığı özel bir firmaya ait olan 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonucu otobüsün ön bölümü hasar gördü. Sürücü M.G. araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve Acil 112 ekipleri M.G.’yi bulunduğu yerden yaralı olarak çıkardı.

Kazada otobüs muavini H.B. ile yolcular D.Z. ve S.A. da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.


Etiketler: #tarsus #trafik kazası

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