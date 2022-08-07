Sağlık çalışanına makasla saldıran alkollü kişi serbest bırakıldı!

07 Ağustos 2022 Pazar, 16:52

İzmir Foça'da B.K. isimli bir kişi saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı. B.K. polis ekipleri tarafından acil servisten çıkarıldı. Bu sırada elindeki makası almaya çalışan acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Olayın duyulmasının ardından Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Sağlıkta şiddet kanunu çıkmasına rağmen, sağlık personeli özveriyle çalışırken şiddete maruz kalıyor. Biz çıkan kanunların esnetilmeden uygulanması, sağlıkta şiddette sıfır toleranslı alan uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Hastane çalışanı arkadaşlarımız tarafından beyaz kod verilmiş olup, kişi gözaltına alındı. Sağlıkta şiddet olaylarında tutuklu yargılanmanın hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz Türk Sağlık-Sen olarak yaralanan arkadaşımıza gerekli tüm hukuki desteği vererek, şahsın en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddet son bulana kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.



