KFC ve Pizza Hut çalışanlarından protesto: Türkiye genelinde sokağa çıktılar!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 16:58

Güncelleme: 08.02.2025 - 16:58

KFC ve Pizza Hut restoranlarının işletmecisi İş Gıda'nın çalışanları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı şehirlerinde "haklarını alamadıkları" gerekçesiyle şirketi protesto ederken bazı işçilerin ise haklarını almak için hukuki yola başvurduğu belirtiliyor.

ABD merkezli Yum! Brands, sahibi olduğu KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye'deki işletmecisi İş Gıda'nın "standartları karşılayamadığını" belirterek franchise anlaşmalarını feshettiğini duyurmuş ve fesih işleminin 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkileyeceğini belirtmişti.

KFC ve Pizza Hut’ta çalışırken hakları gasp edilen işçiler, İş Plaza önünde toplanmaya devam ediyor.



İşçilerin hakkarını verin.#KFC #PizzaHut pic.twitter.com/uRfKlUdtBi — TEHİS (@tehisendikasi) February 6, 2025

İş Gıda ise 8 Ocak'taki açıklamasında operasyonlarının, iddiaların aksine kalite standartlarını karşıladığını ve faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurmuştu.

Ancak aradan geçen sürede konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğu anlaşılan İş Gıda için 31 Ocak'ta İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca şirkete konkordato komiseri olarak üç isim atadı.

ÇALIŞANLARIN HUKUKİ YOLLARA BAŞLADIĞI BELİRTİLİYOR

Bu süreçte şubeler birer birer kapatılırken çalışanların, maaşları verilmeden işten çıkarıldığı kaydedildi.

İdari çalışanlara "ofise gelmelerine gerek kalmadığı ve evden çalışabilecekleri" söylenirken birçok çalışanın hukuki yola başvurduğu veya başvurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Ocak ayı maaşlarını dahi alamadıklarını iddia eden şirket çalışanları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı şehirlerinde protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Yaklaşık 7 bin personelin süreçte mağdur olduğu belirtilirken çalışanlar haklarını almak için organize olarak protesto gösterisi düzenliyor.

YUM! BRANDS, 2024'TE YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK NET KÂR AÇIKLAMIŞTI

Birkaç gün önce 2024 yılı mali sonuçlarını açıklayan şirket, 7 milyar 549 milyon dolar toplam gelire ulaşarak piyasa beklentilerini aşarken 1 milyar 486 milyon dolar net kâr elde etti. Yum! Brands hisseleri bu açıklamanın ardından New York Borsasında yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

KFC, Taco Bell, Pizza Hut ve Habit Burger Grill'i işleten Yum! Brands, 155'ten fazla ülke ve bölgede 61 binin üzerinde restorana sahip.