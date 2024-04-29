KFC'yi boykot vurdu...108 şube kapandı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 13:33

Güncelleme: 29.04.2024 - 13:33

Strait Times gazetesinin haberine göre, KFC, Malezya'daki operasyonlarının önemli bir kısmını durdurdu.

Çince yayın yapan Nanyang Siang Pau gazetesinin Google Haritalar'a dayandırdığı bilgiye göre, KFC'nin Malezya'daki sahibi ve operasyonlarını yürüten QSR Brands, ülke genelinde 108 şubesinde faaliyetleri geçici olarak durdurdu.

Başkent Kuala Lumpur'un Jalan Ipoh, Jalan Sultan ve Tamam Melavati bölgelerindeki KFC şubelerinin kapalı olduğu görüldü. Çalışanlar, son 1 haftadır müşteri olmadığı gerekçesiyle şubelerin kapalı olduğunu kaydetti.

Malezya'nın Kelantan eyaletinde KFC şubelerinin yüzde 80'i geçici olarak kapatıldı. Bunu, 15 şubenin kapatıldığı Johor eyaleti izledi.

QSR Brands, gelişmeyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. KFC'nin Malezya'da 600'ün üzerinde şubesi bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara uğruyor.

ABD'li restoran zinciri KFC de McDonald's, Pizza Hut, Starbucks, Domino's, Unilever ve Nestle gibi şirketlerle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.