KFC'den Fransa Futbol Federasyonu'na Kylian Mbappe davası!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 17:09

Dünyanın en büyük hazır gıda şirketlerinden biri olan KFC, Fransa Futbol Federasyonu'na yaptığı ödemeleri Kylian Mbappe nedeniyle durdurdu. Ayrıca KFC, Fransa Futbol Federasyonu'nu dava etme kararı aldı.

Fransa Futbol Federasyonu'na en çok ödeme yapan sponsorlardan biri olan KFC, Kylian Mbappe'nin reklamlarda görünmek istememesi nedeniyle ödemeleri durdurdu. Fransa Futbol Federasyonu, Mbappe'yi ikna etmek için çalıştı ancak bunu başaramadı. Ardından, KFC'ye başka bir yıldız önerildi ancak bunu da şirket geri çevirdi.

KFC'DEN DAVA KARARI

Bu gelişmeler üzerine KFC Fransa Başkanvekili Alain Beral, "Fransa Futbol Federasyonu'nun paraya ihtiyacı var. KFC de imaj hakları için bu parayı ödüyor. Federasyon, bize her seferinde 4 futbolcuyu imaj çalışması için vermek zorunda. Ancak, istediğimiz futbolcuları veremediler. Bu yüzden ödemeleri durdurduk. Bu iş bu kadar. Biz sözleşme uyduk ancak uymayan taraf onlar" dedi.

Fransa Futbol Federasyonu ise buna cevaben, "Federasyon olarak oyuncuların meşru kaygıları ve mahremiyetleri göz önünde bulundurarak yeni bir anlaşma yapmayı umuyoruz" dedi.

KFC'nin ise sözleşme koşullarına uymadığı gerekçesiyle Fransa Futbol Federasyonu'nu mahkemeye vereceği iddia edildi.