KFC ve Pizza Hut işçileri Kadıköy'de eylemde: Tazminat ve maaş krizi büyüyor!

KFC ve Pizza Hut işçileri, Yum Brands’in borçlarını ödememesi üzerine Kadıköy’de eylem yaptı. Tazminat ve maaşlarını alamayan işçilere, destek olmak üzere TİP Genel Başkanı Erkan Baş patronlara seslendi.

KFC ve Pizza Hut işçileri Kadıköy'de eylemde: Tazminat ve maaş krizi büyüyor!
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Fotoğraflar: Vedat Arık
Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:32

KFC ve Pizza Hut işçileri, konkordato ilan eden Yum Brands şirketinin çalışanlara olan borçlarını ödememesi nedeniyle eylem başlattı. İş Gıda sendikasına bağlı işçiler, işten çıkarılanların tazminatlarının ve Ocak ayı maaşlarının ödenmediğini belirterek haklarını talep ediyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, işçilerin düzenlediği eyleme katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Baş, işçilerin haklı mücadelesine destek vererek patronlara sert mesajlar gönderdi.

“O SERVETLERİN ARKASINDA İŞÇİNİN ALIN TERİ VAR!”

Eylemde konuşan Erkan Baş, büyük markaların sahip olduğu servetin, işçilerin emeği sayesinde oluştuğunu vurguladı. İşçilerin yalnızlaştırılarak örgütsüzleştirilmek istendiğini belirten Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi bölerek, yalnızlaştırarak örgütsüz hale getirmeye çalışıyorlar. Patronlar, işçilerin çaresiz olduğunu sanıyor. Ama biz buradayız! O büyük servetlerin arkasında işçilerin alın teri, emeği ve hatta döktükleri gözyaşı var. Bu düzene karşı birlikte mücadele edeceğiz!"

"HAKLARIMIZI ALANA KADAR BURADAYIZ”

KFC ve Pizza Hut işçileri, Yum Brands yetkililerine çağrıda bulunarak tazminatlarının ve maaşlarının derhal ödenmesini istedi. Sendika temsilcileri ise işçilerin haklarının takipçisi olacaklarını belirtti.


Etiketler: #KFC #Pizza Hut #konkordato #erkan baş

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