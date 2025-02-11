KFC ve Pizza Hut’ın sözleşme feshi için büyük iddia: ‘Maddi varlıklar incelenmeli, yeni şubeler açıldı’

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:03

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:03

KFC Türkiye ve Pizza Hut çalışanları, Ankara’da YDA Center'daki Krispy Kreme önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

KFC Türkiye ve Pizza Hut çalışanları, bu süreçte yaşadıkları mağduriyetleri anlattı. Çalışanlar adına açıklamayı yapan KFC Türkiye’nin Ankara’daki bir restoranında müdür olarak çalışan Büşra Akgün ise şunları söyledi:

“GEÇMİŞ KAYITLARI İNCELENMELİ”

“Biz KFC Türkiye ve Pizza Hut adına yıllarını vermiş, hatta yılları toplasak bir ömür edecek insanlar olarak bugün burada toplandık. Önceliğini her zaman insanlara adamış bu firmalarda, ne yazık ki insan kavramı artık yok sayılıyor. KFC ve Pizza Hut franchise sözleşmesinin feshedilmesiyle sarsılan İş-Gıda, 7.7 milyar TL borçla konkordato başvurusunda bulundu. İş-Gıda A.Ş. tarafından yapılan konkardato çağrısı suni olup, şirketin geçmiş kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir.

“PLANLI OLARAK BU İŞLEMLERİN YAPILDIĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ”

Krispy Kreme, ve İş Teknik'e devredilen maddi ve gayri maddi varlıklar incelenmelidir. Maddi ve manen zorlandığımız bu dönemde Krispy Kreme şubeleri açıldı. Burada ocak ayında günlerce çalışmış olup şirket tarafından maaşını alamayan insanlar mevcutken, Krispy Kreme çalışanlarına geçen ay ikramiye verildi. Sayın İlkem Şahin, çocuğunuzun yemeği için savaştığınızı söylüyorsunuz ama konkordato kararından önce İş-Gıda A.Ş. çatısı altında olan Krispy Kreme firmasında Krispy Kreme Üretim A.Ş. firması olarak ünvan değişikliğinde bulundunuz. 23 Ocak tarihinde Krispy Kreme şubelerini Gökçe Elif Şahin isimli kişi adına devrettiğinizi görmekteyiz ve belgelerle kanıtlıdır. Bu olay üzerinden birkaç gün sonra da konkordato kararı alındı. Planlı olarak bu işlemlerin yapıldığını düşünmekteyiz, ve göz önüne sermektesiniz. Sizin hiç vicdanınız ve korkunuz yok mu? Bu kadar insanın emekleri ve senelerce ödenmeyen primleriyle 50 milyonluk bir malikane satın alındı, nasıl rahat oturuyorsunuz?

“3 AY BOYUNCA MAAŞ GELMEDEN NASIL GEÇİNECEĞİZ?”

Yeni evlenen, kira ödeyen, kredi borcu olan, çocuklarını okula gönderen binlerce insan var. Maaşlarımızın garanti fonundan karşılanacağı söylendi, fakat garanti fonunun da 3 ayın sonunda ödenecek yapacağı, şirkete atanan komiserler tarafından belirtiliyor. Soruyorum sizlere 3 ay boyunca maaş gelmeden nasıl geçineceğiz? Bu çalışanlar YUM markalarına, KFC ve Pizza Hut markalarına güvenerek şirkete katıldılar. Ancak markanın asıl sahibi Yum Brands geçmişteki tüm haklarını İş-Gıda'ya devretti bizi ve binlerce insanı kaderine terk ettiler.

Sayın İlkem Şahin, üst ve alt şirketlerdeki ilişkilerin bozulmuş olmasından iş ve işçiler kesinlikle sorumlu değillerdir. Ailelerimizle birlikte yaklaşık 25 bin insanın mağduriyete ve açlığa terk edilmiş olmalarını nasıl seyredebiliyorsunuz?”

“ÇOK MAĞDURUZ”

5 yıldır Pizza Hut bünyesinde çalışan Restorant Müdürü Mehmet Bilseroğlu, şunları söyledi:

“Bu süreçte maaşlarımızı alamadık. İçeride yıllık izinlerimiz ve tazminatlarımız da var ama hiçbirini alamadık. Normalde ayın 5’i maaş günümüzdü fakat biz ayın 4’ünde maaş alamayacağımızı öğrendik. Bu bizim kredi kartı, kira ödemelerimizi aksattı. Bu süreçte bankaların tacizine uğruyoruz. Kiralarımızı ödeyemediğimiz için ev sahiplerimiz sürekli arıyor. Ev sahibimiz, bizim şirketimizin iflas belirtmesinin onu ilgilendirmediğini söylüyor. Bu süreçte çok mağduruz.

Benim engelli personelim de var. O personelim bu süreçte çok sıkıntı yaşıyor. Zaten insanlar ekonomik olarak çok zorluk çekiyor. Bir de bu süreç insanları psikolojik olarak çok yıprattı.”

“ÇOLUĞUMUZ, ÇOCUĞUMUZ, KİRALARIMIZ, KREDİLERİMİZ, HEPSİ BEKLEMEDE”

Pizza Hut’ta 15 yıldır çalışan Restoran Müdürü Doğan Çelik, şöyle konuştu:

“Geldiğimiz nokta bu oldu. Biz aslında Amerika’nın, Yum’ın bizim arkamızda durmasını istedik ama onlar da durmadılar. Şu an ortada mağdur bir şekilde bekliyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz, kiralarımız, kredilerimiz, hepsi beklemede... Onların bize verdiği sözlerden biz daha karakterli çıktık. İnsanlara şu an mahcup oluyoruz. Bu süreçte inşallah istediğimiz hakkı, maaşımızı, tazminatımızı alırız. İnşallah mücadelemizi kazanacağız.”

“İNSAN OLMAK ELİNİN, KAFASININ, GÖZÜNÜN OLMASI DEĞİL, YÜREĞİNİN OLMASIDIR”

3 yıldır Pizza Hut bünyesinde özel kadroyla çalışan oğlu için sesini duyurmak isteyen Hicran Bal, şunları söyledi:

“Benim oğlumun daimi kullanmak zorunda olduğu ilaçları var. Bunlarla ilgili devlet de bir katkı vermediği için Pizza Hut’taki kadroda sadece SSK amaçlı bulunuyordu. Batabilirsiniz, iflas edebilirsiniz ama bunun yolu böyle olmamalı. Herkesin öncelikle ‘bana yapılsa ne hissederim’ diye düşünmesi gerekiyor.

Ben İlkem Şahin’i tanımam, bilmem ama eğer ki azıcık yüreği varsa mertçe çıkıp her şeyi söylemeli. İnsan olmak elinin, kafasının, gözünün olması değil, yüreğinin olmasıdır. Bence İlkem Şahin, uzuvlarının olduğu ama yüreğinin olmadığı bir insan.

Benim oğlumun bu hafta son ilaçları. SSK’sı bittiği zaman ben hastane hastane gezip, ‘numunedir, satılamazdır’ topluyorum. Bunu kimsenin yaşamaması gerekiyor.

Nasıl ki kar yağdığı zaman tüm marka arabaların üstü kapanıyor, modeli görünmüyorsa, İlkem Bey’in de o kefeni üstüne giydiği zaman öbür tarafta bunların hesabını vereceğini düşünmesi gerekiyor.”

“3-4 AY ÖNCESİNDEN BİLİYORLARMIŞ, BOŞA ÇALIŞMIŞ OLDUK”

7 yıldır KFC bünyesinde çalışan Müdür Yardımcısı Berk Ulusoy ise şunları kaydetti:

“İş-Gıda’ya geçmeden önce şartlarımız çok iyiydi. Ama İş-Gıda’ya geçtikten sonra maalesef durum hiç iç açıcı olmadı. Her şey batmaya başladı. Ben yeri gelince sevkiyatçılık, yeri gelince personellik yapıyordum. Normalde benim sözleşmemde ve iş haklarımda bunları yapma zorunluluğum yok. Ama yapmak zorunda kalıyorduk. Bir yandan da üst taraftakilerin baskıları nedeniyle mobbinge maruz kalıyorduk. Ama süreç hiç iyi gitmedi. Bu olayı da 3-4 ay öncesinden biliyorlarmış. Bizler boşa çalışmış olduk. Emeklerimizin karşılığını alamıyoruz.”