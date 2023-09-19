KGEK’den Ebubekir Şahin hakkında ‘TÜRKSAT’ kararı: 'Etik ilkelere aykırı'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:44

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:46

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, RTÜK üyesi olduğu 2019 yılında Ebubekir Şahin’in RTÜK’ün yanı sıra TÜRKSAT’ta görev almasının yasaya ve etik ilkelere aykırı olduğunu savunmuş; yargıya ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na (KGEK) başvurmuştu.

KGEK, Şahin’in durumunun etik ilkelere uygun olduğu kararı verince Bildirici, bu kararın iptali için konuyu yargıya götürmüştü. Ankara 3. İdare Mahkemesi de etik ihlal olduğu sonucuna vararak Şahin’in aleyhine iptal kararı vermişti.

“ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA İLKESİNE AYKIRI”

Bu gelişmenin ardından Bildirici’nin şikayetini yeniden görüşen KGEK, ilk kararını iptal etti. KGEK’nun, 13 Temmuz 2023 tarihinde oybirliği ile aldığı yeni kararın sonuç kısmı şöyle:

“Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in başkanlığı yaptığı RTÜK’ün iş ilişkisi ve dolayısı ile çıkar çatışması bulunan TÜRKSAT AŞ’de Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmak sureti ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. Maddesinde yer alan ‘Çıkar çatışmasından kaçınma’ ilkesine aykırı davrandığına, kararın başvurana ve şikayet edilen kamu görevlisine tebliğine oybirliği ile karar verildi.”

“ŞAHİN’İN ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLMELİ”

KGEK’nun kararını değerlendiren Faruk Bildirici, mahkemenin ardından Kurul’un böyle bir karar vermesinin önemli olduğunu belirterek, “Böylece RTÜK üyeliğim sırasındaki itirazlarımın haklılığı kanıtlanmış oldu” dedi.

Hukuka ve kamu görevlileri etik ilkelerine aykırı davrandığı kesinleşen Ebubekir Şahin’in RTÜK’ten istifa etmesi ya da üyeliğinin düşürülmesi gerektiğini savunan Bildirici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ebubekir Şahin’in bana olan kızgınlığının sebebi, asıl olarak TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine itiraz etmemdi. İtirazlarımdan vazgeçmeyip, konuyu yargıya ve KGEK’a götürdüğüm için buna tepki olarak RTÜK’teki iktidar kontenjanı çoğunluğuyla üyeliğimi düşürmüşlerdi. Şimdi bana yapılan haksızlık da bu kararlarla tescil edilmiş oluyor. Hukuk mücadelem devam ediyor, sonuna kadar da devam edecek. Şahin, keyfi ve kuralsız icraatının faturasını mutlaka ödeyecek.”

Bildirici’nin RTÜK üyeliğine 31 Ekim 2019 tarihinde son verilmesinin ardından Ebubekir Şahin de tepkilere dayanamayarak 5 Kasım 2019’da TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Ayrıca Bildirici hem RTÜK üyeliğinden atılması hem de Şahin’in TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliğini yargıya götürmüştü.

Şahin ile ilgili dava İdare Mahkemesi’nde, Bildirici’nin üyeliği hakkındaki dava da Danıştay’da devam ediyor.