İlhan Taşcı'dan Cumhuriyet'i hedef alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dün akşam 29 kanalın ortak yayınına katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reyting sonuçlarında ilk 10'a giremediği yönündeki haberimizi hedef aldı. Şahin'e yanıt RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 20:02
İlhan Taşcı'dan Cumhuriyet'i hedef alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yanıt
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 29 kanalın ortak yayınladığı seçim özel programına konuk oldu.

Serhat Uçak'a göre; Erdoğan'ın 29 kanallı yayınlarla reytinglerde ilk 10'a giremezken, Kılıçdaroğlu yayını totalde 8., AB'de 2. oldu.

RTÜK BAŞKANI GAZETEMİZİ HEDEF ALDI

Cumhuriyet'i hedef alan RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Tamamen yalan haber, dezenformasyon tam olarak budur. Reyting ölçümlerine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşamki yayını açık ara tüm zamanlarda birincidir. Diğer yayınlara 4 kata kadar fark atmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

TAŞCI'DAN ŞAHİN'E YANIT

Şahin'e yanıt ise RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan geldi. Taşcı ise, "Sayın Ebubekir Şahin, RTÜK’ün reyting ölçümü yaptığını bilmiyorduk(!) Bu ve bundan sonraki verileri Üst Kurul Üyeleriyle de paylaşırsanız memnun oluruz!" dedi.


Ebubekir Şahin İlhan Taşcı

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