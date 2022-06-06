KGM açıkladı: Karayollarında son durum

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:19

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı ile Mahmutbey Gişeleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitiminde ise Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul istikametinde sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Lapseki ve Gelibolu yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönde çift şeritten sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 25-32. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya-Karasu yolunun 14-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Sakarya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Karabük-Çankırı il sınırı-Çerkeş yolunun 11-14. kilometrelerinde enerji iletim hattı yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Haziran'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 27-45. kilometrelerindeki Harmancık, Hacıemin-2, Hacıemin-3 ve Gümüşhane tünellerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Sivas-Zara yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.