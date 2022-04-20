KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberlere yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların geçiş sürecinde ücretsiz olarak hızlı geçiş sistemi (HGS) cihazı ile değiştirildiğini bildirdi.
KGM'den yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS cihaz bedelidir. OGS cihazları 31 Mart 2022'ye kadar kullanılmış ve HGS'ye geçiş sürecinde HGS cihazı ile ücretsiz olarak değiştirilmiştir."
Gazetemizde yer alan haberde, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un konuyu Meclis gündemine taşıdığına yer verilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, OGS cihazı alanların bankalara ödediği depozito ücretinin iade edilip edilmeyeceği hakkında bilgi istedi. Bulut, OGS ile HGS arasındaki fiyat farkının yurttaşa geri ödenip ödenmeyeceğini de sormuştu.
İKTİDAR MAĞDUR ETTİ
Karaismailoğlu önergeye verdiği yanıtta, “depozitolar iade edilecek ancak cihaz bedeli ile OGS-HGS arasındaki fiyat farkı ise iade edilmeyecek” ifadeleri yer almıştı. Yanıtı değerlendiren CHP’li Bulut, OGS için ödenin depozitoların toplam büyüklüğünün 700 milyon lirayı aştığına işaret ederek şunları söylemişti:
“Göz göre göre vatandaşı kazıkladılar. Paranın üzerine konmak için kelime oyunlarına başladılar. Vatandaştan depozito ücreti adı altına para topladılar şimdi de bize verdikleri yanıtta depozitonun adı cihaz bedeli oldu. İktidar, yüz binlerce vatandaşı mağdur etti.”
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