OGS cihazlarının ücret iadeleri yılan hikayesine döndü
Teknolojik gelişme nedeniyle kullanımdan kaldırılan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının depozito ücretlerinin iadesi yılan hikâyesine döndü. “Depozitolar iade edilecek ancak cihaz bedeli ile OGS-HGS arasındaki fiyat farkı iade edilmeyecek” denildi. CHP’li Bulut, “Paranın üzerine konmak için kelime oyunlarına başladılar” ifadesini kullandı.
Yurttaş OGS cihazı alırken bankalara çeşitli miktarlarda para ödedi. Öyle ki 40 dolar ödeyen de var, 55 TL ile 120 TL arasında ödeme yapan da... “85-100 dolar ödeme yaptığını” savunanlar da bulunuyor. 1 milyon 200 bin kişinin depozito ödediğine dikkat çekiliyor. Ancak OGS kaldırılarak yerine HGS getirildi. Yurttaşın bankalara ödediği depozitolar da hâlâ iade edilmedi. Bu konudaki kafa karışıklığı sürerken CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, OGS cihazı alanların bankalara ödediği depozito ücretinin iade edilip edilmeyeceği hakkında bilgi istedi. Bulut, OGS ile HGS arasındaki fiyat farkının yurttaşa geri ödenip ödenmeyeceğini de sordu.
İKTİDAR MAĞDUR ETTİ
Karaismailoğlu önergeye verdiği yanıtta, “depozitolar iade edilecek ancak cihaz bedeli ile OGS-HGS arasındaki fiyat farkı ise iade edilmeyecek” dedi. Yanıtı değerlendiren CHP’li Bulut, OGS için ödenin depozitoların toplam büyüklüğünün 700 milyon lirayı aştığına işaret ederek şunları söyledi: “Göz göre göre vatandaşı kazıkladılar. Paranın üzerine konmak için kelime oyunlarına başladılar. Vatandaştan depozito ücreti adı altına para topladılar şimdi de bize verdikleri yanıtta depozitonun adı cihaz bedeli oldu. İktidar, yüz binlerce vatandaşı mağdur etti.”
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