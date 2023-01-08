KHK ile ihraç edilen yüzbaşı Başakşehir'de yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan, KHK ile ihraç edilmiş yüzbaşı M.Ö. Başakşehir'de saklandığı evde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 08.01.2023 - 09:53
KHK ile ihraç edilen yüzbaşı Başakşehir'de yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi şüphelilere yönelik çalışmalarda, KHK ile ihraç edilmiş, hakkında 2 ayrı yakalama kararı olan M.Ö.'nün Başakşehir'de bir evde saklandığını tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ö., adliyeye sevk edildi. 


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