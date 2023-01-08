KHK ile ihraç edilen yüzbaşı Başakşehir'de yakalandı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 09:53

Güncelleme: 08.01.2023 - 09:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi şüphelilere yönelik çalışmalarda, KHK ile ihraç edilmiş, hakkında 2 ayrı yakalama kararı olan M.Ö.'nün Başakşehir'de bir evde saklandığını tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ö., adliyeye sevk edildi.