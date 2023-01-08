KHK ile ihraç edilen yüzbaşı Başakşehir'de yakalandı
FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan, KHK ile ihraç edilmiş yüzbaşı M.Ö. Başakşehir'de saklandığı evde yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi şüphelilere yönelik çalışmalarda, KHK ile ihraç edilmiş, hakkında 2 ayrı yakalama kararı olan M.Ö.'nün Başakşehir'de bir evde saklandığını tespit etti.
Operasyonda gözaltına alınan M.Ö., adliyeye sevk edildi.
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