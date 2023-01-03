Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Dün, Enez ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri İ.O., R.S. ve G.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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