Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

DHA
03 Ocak 2023 Salı, 21:51
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Dün, Enez ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri İ.O., R.S. ve G.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 


FETÖ/PDY fetö Yunanistan EDirne

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