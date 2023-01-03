Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı

Muğla'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Y.Ş. (57), Fethiye'de saklandığı evde yakalandı.

DHA
03 Ocak 2023 Salı, 11:48
Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ş.'nin Fethiye'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, Y.Ş.'nin saklandığı Karaçulha Mahallesi'ndeki eve önceki gün operasyon düzenledi. Yakalanan Y.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.


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