Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği 3 yasa tasarısına karşı eylem kararı aldı

10 Haziran 2022 Cuma, 15:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) basın mensupları, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) öncülüğünde, KKTC hükümeti tarafından gündeme alınan 3 yasada yapılması planlanan değişikliklere karşı eylem kararı aldı. Yasal değişikliklerin meclisten geçmesi halinde hem medya hem de sosyal medyada birçok yorum ve eleştirinin suç kapsamına alınacağını duyuran basın mensupları, "Temel hak ve özgürlüklerimizi kısıtlayıcı yasa tasarılarına karşı mücadelemizi yükseltiyoruz. Özgürlüklerimizi korumak için kenetleniyor ve hep birlikte ayağa kalkıyoruz" diyerek eylem planını açıkladı.

KTGB'nin eylem duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

Düşüncemize kelepçe, sesimize hücre, ifademize kilit istiyorlar.

İzin vermeyeceğiz.

“Dokunma” diyeceğiz!

Sütunlardan, sayfalardan, stüdyolardan, matbaalarımızdan sokaklara ineceğiz.

“Söz büyüğün” derler ya!

Özgürlük senden büyük, DOKUNMA!

Gazeteciliğe, düşünce özgürlüğüne, yargı bağımsızlığına DOKUNMA!

İfade özgürlüğüne darbe niteliğindeki yasalarda yapılacak değişiklikleri toptan reddediyoruz.

Seslerimizi, yüreklerimizi, mücadelemizi çoğaltıyoruz.

Hükümetin Meclis komitesi gündemine getirdiği Ceza (Değişiklik), Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa tasarılarını reddediyoruz.

Yürürlükteki yasalarda özgürlüğümüzü kısıtlayan maddelerin kaldırılmasını talep ederken bunlara yenilerinin eklenmesine izin vermeyeceğiz.

Mücadelemizi bu akşamdan itibaren aktif şekilde başlatıyoruz. Kalemimizle, sözcüklerimizle, canlı yayınlarımızla ve aktif eylem planlarımızla bizler sokakta olmaya ve sadece bizler için değil tüm toplumun ifade özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Tüm gazetecileri, tüm aydınları, demokrasi, insan hakları ve çağdaş değerlere önem veren tüm toplum kesimlerini mücadelemize katılmaya çağırıyoruz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği