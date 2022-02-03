Kiev muhabirimiz Rusya-Ukrayna geriliminin son gelişmelerini bölgeden bildirdi

03 Şubat 2022 Perşembe, 18:51

Rusya-Ukrayna gerilimi sürüyor. ABD basınında “Rusya-Ukrayna savaşı an meselesi” şeklinde haberler hız kesmezken Kiev yönetimi Batılı ülkelere gereksiz bir panik havası yaratılmaması konusunda uyarılarını sürdürüyor. Kiev muhabirimiz Deniz Berktay, Ukrayna'nın güneybatısında bulunan Odessa bölgesinden, yaşanan gelişmelerin son ayrıntılarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.

Olayın dünya ve özellikle ABD'nin basınında 'Rusya, Ukrayna'ya saldıracak' şeklinde verildiğini ifade eden Berktay, bu iddiaları gerçekçi bulmadığını söyledi.

'DURUM GEÇEN YILA GÖRE DAHA KÖTÜ DEĞİL'

Geniş çaplı ve toprak almaya yönelik bir saldırının 2015'in başlarından beri olmadığını ve şu anda Rusya'nın saldırısının inandırıcı olmadığını aktaran Berktay, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Bizdeki basının yansıttığı gibi değil olay. Ukrayna, Türkiye'nin bildiğini zannettiği ama bilmediği bir ülke. Ayrıca pek çok basın yayın kuruluşu reyting kaygısıyla gönderiyor ve çatışma alanındaymış gibi gösteriyorlar. Bu olay büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin abartması. Ben 15 yıldır burada gazetecilik yapıyorum. Ukrayna Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde zaten 'Ukrayna'nın doğusundaki durum geçen yıla göre daha kötü değil, geçen yıl bu kadar dezenformasyon yoktu' dedi.''