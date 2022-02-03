Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ortak basın toplantısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev ziyareti kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Zekenskiy'yle bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2022 Perşembe, 18:10
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ortak basın toplantısı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ortak basın açıklaması yaptı.

Zelenskiy, bölgedeki diplomatik adımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • İki yıl aradan sonra stratejik ortağımız Ukrayna'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum.
  • Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor.
  • Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini desteklediğimizi tekrar etmek istiyorum. 
  • Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. 
  • Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl iki milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni bir rekor kıracağımıza eminim. 
  • Bundan sonra kazan kazan temelinde, ikili ilişkilerimizi güçlendireceğimize inanıyorum.
  • Arabuluculuk için ev sahipliği yapmaya hazırız.

Zelenskiy'nin açıklamarından öne çıkan kısımlar ise şu şekilde: 

  • Devam eden işbirliğimizi ve dostluğumuzu çok önemli bir olay ile taçlandırdık. Bu tarihi bir olay. İşbirliğimizin yeni ufuklarını açmak için uzun ve zor bir yol katettik. Bu anlaşma imzalanmadan önce bile ikili ticaretimiz 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. 10 milyarlık hedefimizin ve isteğimizin mümkün olduğunu gösteriyor.
  • Toprak bütünlüğümüze desteği için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum.
  • Kırım'da konut inşaasını kapsayan konuda adımlar kat ettik. Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için sayın Cumhurbaşkanına özellikle teşekkür etmek istiyorum.
  • "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım."
  • "Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik."


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