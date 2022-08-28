Fındıkkıran sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Fındıkkıran sendromunun tedavisi var mı?

28 Ağustos 2022 Pazar, 15:48

Fındıkkıran sendromu nadir görülen bir damar sıkışma bozukluğudur. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir.

FINDIKKIRAN SENDROMU NEDEN OLUR?

Fındıkkıran sendromu vücudun en büyük damarı olan aort ve ondan çıkan bağırsak damarının arasına, sol böbreğin toplardamarının sıkışması nedeniyle oluşur.

FINDIKKIRAN SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Fındıkkıran sendromu; karın ağrısı, pelvik ağrı, idrarda kan, karında şişlik, varisli damarlar, kusma ve bulantı ile kendini belli eder. Erkeklerde sol testiste ağrı, kadınlarda regl döneminde şiddetli ağrı ve sol alt karında ağrı şeklinde ortaya çıkabilir.

FINDIKKIRAN SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Fındıkkıran sendromunun teşhisinde, doppler ultrason (DUS), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve venografi gibi görüntüleme araçlarından yardım alınır.

FINDIKKIRAN SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Fındıkkıran sendromunun tedavisi hastalığın şiddeti ve semptomlarına göre belirlenir. Fındıkkıran sendromunun tedavisinde cerrahi yöntemler ve konservatif tedavi uygulanabilir.