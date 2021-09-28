Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'ABD' tepkisi: Getir sandığı Erdoğan!

28 Eylül 2021 Salı, 23:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD’nin New York kentinde Amerikan CBS televizyon kanalının sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan burada Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerle ilgili bir soruya cevap verirken “ABD, Türkiye gibi değil, ABD çok güçlü bir ülke" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerikan televizyon kanalı CBS’e yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu “Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan!” dedi.

'GETİR SANDIĞI ERDOĞAN!'

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Çıkıp Amerikan medyasında, ABD’ye güzellemeler yapıyorsun, ülkemizi aşağılamaktan hiç utanmıyorsun! Verdiğin röportajda ‘Amerika bir Türkiye değil, çok güçlü bir ülke’ demişsin, bu nasıl bir laftır Erdoğan! Ama aldın ödülünü, Biden G20'de seni birkaç dakika kabul edecekmiş. Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin. Seninle birlikte, yıllardır oluşturduğun algıları da tarihe gömeceğiz! Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan! #HemenSeçim”