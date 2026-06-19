Kılıçdaroğlu AKP’ye seçim yenilgisi yaşatan kadroları tasfiye etti, il örgütleri ayağa kalktı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hakkında başlatılan disiplin süreci ve parti teşkilatlarında yaşanan görev değişiklikleriyle ilgili İstanbul il başkanlığında önceki akşam açıklama yaptı. Çelik, CHP’de bir bölünme olmadığını belirterek “Teslim olmuş bir avuç insan var sadece. Biz bu karanlığa teslim olmayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, görevden alınan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yanı sıra partililer ve yurttaşların destek verdiği Özgür Çelik, partinin iktidar yürüyüşünün yargı eliyle engellenmeye çalışıldığını söyledi. Çelik, “Bu meselenin gerçek sahibi Ankara’da oturan bir kişidir. Yargıyı siyasallaştırmış İstanbul yargı düzeninin içerisine önce bir klik yerleştirmiş, sonra o kliği Türkiye’ye yaymış, Ankara’ya taşımış bir kişidir bu işlerin sahibi. Sarayında oturan bir kişi yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyor. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel görevinin başında; kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, her birimizin görevi devam ediyor. Hepimiz görevimizin başındayız. Biz bu karanlığa teslim olmayız” dedi.

‘KAYYIMLAR GİDECEK’

CHP’nin Ankara il örgütü, il yönetiminin feshinden sonra butlan yönetimini protesto etmek için önceki akşam il başkanlığına geldi. Burada konuşan CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık, “Bizim Ankara il kongremiz, bütün aşamalarıyla hukuka uygun biçimde gerçekleştirilmiş 39. olağan kongre ile seçilmiş bir yönetimdir. Bu yönetimin bu tarz bir kararla görevden alınması kabul edilemez. En kısa süre içerisinde Ankara il kongresi olağanüstü biçimde toplanmalıdır” çağrısını yaptı. Yurttaşlar da seçilmiş il yönetimine destek vererek “Direne direne kazanacağız” ve “Kayyımlar gidecek, biz kalacağız” sloganları attı.

‘SARAY’A MERMER OLANLAR’

MYK kararıyla kadın kolları genel başkanı görevinden alınan Asu Kaya yaptığı açıklamada, “Örgüt irademize, sandığa ve kadının seçme-seçilme hakkına AKP yargısının gölgesinde, Saray’a mermer olanlar tarafından açık bir darbe vurulmuştur. Kurultay delegelerimizin helal oylarıyla seçilen kadın kolları genel başkanı olarak bu hukuksuzluğu gerçekleştirenlerin karşısında dimdik ayaktayım” dedi.

CHP’nin 74 kadın kolları il başkanı yaptıkları ortak açıklamayla “Biz bu partiyi Saray yargısına teslim etmedik, sizin gibi atanmışlara da asla teslim etmeyeceğiz” tepkisini gösterdi. CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu da “CHP kadın örgütü, gücünü mahkeme koridorlarının karanlık dehlizlerinden ya da Saray yargısının sipariş kararlarından değil; sandıktan, emekten ve kurultay delegelerinin hür iradesinden alır” diye konuştu.

KİTLELERİ DÖNDÜREMEZ

CHP Adana İl Başkanlığı önünde açıklama yapan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, “Kimse bizi yolumuzdan döndüremez. Kimse seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel’i de yolundan döndüremez. Onun arkasından giden örgütü de koskoca bir coşkun olmuş, akıp sel haline gelmiş halk kitlelerini de kimse artık yolundan döndüremez. Bu iktidar yolu devam edecektir. Biz de buna bu katkıyı koymaya devam edeceğiz. Biz geleceğe umutla bakan herkesin umudu olmak zorundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş umut olarak görmüş herkes için umut olmak zorundayız” dedi.

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından Adana il başkanı Tanburoğlu’nun görevden alınmasına tepki göstererek “Görevini layıkıyla yerine getiren, seçim süreçlerinde çok çalışmış ve başarılı da olmuş liyakatli bir il başkanımızdır” dedi.

CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Barış Özener, CHP MYK’sinin aldığı disipline sevk ve görevden alma kararlarına tepki gösterdi. Özener, “Bu operasyonlar Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş örgütlerinin iktidar yürüyüşlerine engel olamayacaktır” dedi.

KÂĞIDI YIRTIP ATTI

MYK sonrası görevden alınan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, görevden alınma kâğıdını yırttı. Yeşiltaş il başkanlığı binasında yaptığı konuşmada, “Bizler Bursa’nın iradesini ne Saray’ın aparatlarına ne de onların işbirlikçilerine teslim edeceğiz. Burayı hiç kimseye teslim etmiyoruz. Butlan çetesinin gönderdiği ve bizi görevden alma yazısı... Biz butlanı tanımıyoruz. AKP eliyle genel başkan olan ama sokağa çıkacak yüzü olmayanların aldığı kararlar ne siyaseten ne hukuken bizim için geçerlidir” dedi.