Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğleden sonra İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kısa bir görüşme yaptı.
İki lider, cumartesi günü yapılacak altı liderler zirvesinden önce karşılıklı bir görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede gündem ağırlıklı olarak parlamenter sistem olurken güncel konular da ele alındı.
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