Kılıçdaroğlu'ndan Çiğli mesajı: Yaşatmak hepimizin ortak görevi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir Çiğli Belediyesi’nin doğal yaşam alanları için verdiği mücadeleyi örnek göstererek canlıları ve doğayı koruma çağrısı yaptı.
Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çiğli’yi örnek göstererek doğaya ve canlılara sahip çıkma çağrısı yaptığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.
Başkan Gümrükçü, Twitter’dan “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Çiğlimizin doğal güzelliklerine sahip çıkma mücadelemize destek verdi. Yalnızca Çiğlimizin değil ülkemizin bütün güzelliklerini birlikte koruyacağız” ifadeleriyle Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaştı.
Videoda Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
“Büyük bir metropolde flamingolarla beraber yaşamak! Olağanüstü güzel bir olay… Çiğli’yi denizle buluşturan flamingolar onlara, yaşatmak hepimizin görevi, hepimizin ortak görevi… Çünkü bu dünya sadece bize ait değil. Bizimle beraber yaşayan bütün canlılara ait ve biz o canlıları tümüne sahip çıkmak zorundayız.”
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun arkasında flaöingo ve serçe figürleri dikkat çekti.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Çiğlimizin doğal güzelliklerine sahip çıkma mücadelemize destek verdi.— Utku Gümrükçü (@utkugumrukcu) February 7, 2022
Yalnızca Çiğlimizin değil ülkemizin bütün güzelliklerini birlikte koruyacağız. pic.twitter.com/3jlUqIwKUX
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