Kılıçdaroğlu Aydın’dan meydan okudu: 'Feriştahı da gelse diz çökmeyeceğiz'

23 Haziran 2022 Perşembe, 16:12

Kuşadası’ndaki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yanı sıra, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti, meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda yurttaş katıldı.

Kuşadası’ndaki açılış töreninde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı, her birimiz ayrı partiyiz. Altı lider bir aradayız. Demokrasi için bir aradayız. Kadın erkek eşitliği için bir aradayız. Türkiye'nin bozulan sisteminin düzeltilmesi için bir aradayız. Adaleti gerçekleştirmek için bir aradayız. Devlet yönetiminde liyakat olsun diye bir aradayız. İstanbul Sözleşmesi en kısa sürede yeniden hayata geçsin diye bir aradayız. Ülkenin itibarını, saygınlığını korumak için bir aradayız. Hiçbir çocuğun bu bereketli topraklarda yatağa aç girmemesi için bir aradayız. Millet İttifakı’nın üstünde baskılar var, eleştiriler var. Baskı nereden ve kimden gelirse gelsin, asla ve asla diz çökmeyeceğimiz sözünü veriyorum size. Onların feriştahı da gelse diz çökmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye demokrasiyi getirmekte kararlıyız. Biz Kuvayi Milliye geleneğinden geliyoruz. Size alın terinin değer bulduğu, güzel bir Türkiye’yi vaat ediyorum. Bunu hep beraber yapacağız” dedi.

Aydın’daki programı kapsamında bir diğer etkinlikte kentteki şoförler, ulaşım emekçileri ve taşımacılık yapan odaların temsilcileri ve üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, esnafın dertlerini dinledi, soruların CHP iktidarında son bulacağını belirtti. Peş peşe gelen akaryakıt zamları, artan araç bakım giderleri, yükselen vergiler gibi konularda sıkıntı yaşadıklarını aktaran ve “Dayanacak gücümüz kalmadı”, “Artık teker dönmez oldu” diyerek iktidara tepki gösteren esnaf camiasının temsilcilerine “Oyunuzu Millet İttifakı’ndan yana kullanın” diyerek seslenen Kılıçdaroğlu, “Dünyada petrol fiyatları yüzde 6 artarken bizde neden yüzde 300 artıyor? Bizim önce bu soygun düzenini bitirmemiz lazım. Alın yeriyle çalışan sizlerin hakkınızı vermemiz lazım. Bu devleti beşli çeteden kurtaracağım. Eğer siz bir hafta kontak kapatırsanız, Türkiye durur, bu millet açlıktan ölür. Kontak kapatmaya gerek yok, sandıkta bu iktidara gereken dersi vereceğiz. Biraz daha sabredin. Bu kardeşiniz sesinizi duyuyor. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Size söz, sarayda oturan vatandaşı emekli edeceğim. Milletin kanını emdiniz. Türkiye’de 10 milyonun üzerinde işsiz var. Aynı evde baba işsiz, oğlu işsiz, birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Yoksulluk bizim kaderimiz değil. Bugün hep beraber beşli çeteye, tefecilere çalışıyoruz. Bir dahaki seçimlerde elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın” şeklinde konuştu.

Şükran Güngör Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplu üye katılım töreninde ise partiye dahil olan 25 yeni isme rozetlerini takan Kılıçdaroğlu, Aydınlı yurttaşlara şu sözlerle seslendi:

“6 lider bir araya gelerek Türkiye'nin kaderini değiştirmek istiyoruz. 2023’e giderken Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçları gerçekleştireceğiz. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu durum bir parti olayı olmaktan çıkmıştır. Sorun bir Türkiye sorunudur ve biz Türkiye’yi ayağa kaldırmak zorundayız. Bugüne kadar hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç bu duruma düşmedi. Şimdi el avuç açıyoruz birileri bize para verir mi diye. Türkiye’yi bundan çıkaracağız. Komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. İttifak iktidar olursa Suriyeli kardeşlerimizi kendi iradeleri ile, ırkçılık yapmadan ülkelerine göndereceğiz. AB fonları ile evlerini, yollarını, okullarını yapacağız, altyapılarını kuracağız. Onlar bu ülkede perişan vaziyette olmayacaklar. Göreceksiniz, yolsuzluk yapanların burnundan fitil fitil getireceğim. Çocuklarına vakıf kuruyorlar. Bir burada bir Amerika’da. Buradan milyon dolarları Amerika’ya transfer ediyorlar. Gökdelen yapıyorlar, Muhammed Ali’nin çiftliğini satın alıyorlar. Kendi dünyalıklarını Amerika’da yapıyorlar. Ama benim bu millete sözüm var. O paraların tamamını Türkiye’ye getireceğim ve sizlere teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti savunmak için bu kardeşiniz yürüdü. Tek başına yürümedi, milyonlarla yürüdü. Adaleti birlikte sağlayacağız. İnsanların hataları olabilir. Bizim de CHP olarak hatalarımız, eksikliklerimiz oldu. Bugün de olabilir. Bütün mesele hatalardan ders çıkarmaktır. Biz oturduk Ankara’da güzel nutuklar attık. Bize niye oy çıkmıyor dedik. Sen gittin vatandaşın sofrasına oturdun mu? Derdini dinledin mi? Gezmek, konuşmak lazım. Biz getirdik başörtüsü sorununu Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim kadının giyim kuşamından? Bizim sadece saygı duymamız lazım. Adımız halk partisi. Gerçek anlamda halkın partisi olmak için çalışıyoruz. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden, halkın partisi olmak için. Halkın her katmanına gidiyoruz, konuşuyoruz. Bütün sıkıntıları biliyoruz, hepsini de çözeceğiz. Bizi yetkilendirin. Sizleri seviyoruz, sizlere hizmet etmek istiyoruz. Bize katılın. 7’den 70’e herkesi kucaklayacağız.”