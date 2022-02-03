Kılıçdaroğlu çağrı yapmıştı: AKP içerisinde ‘vicdanlı bürokratlar’ krizi

03 Şubat 2022 Perşembe, 10:41

Muhalefetin ‘vicdanlı bürokratlar’ çağrısı üzerine iktidarla ilgili bilgi ve belgelerin ortaya dökülmesi üzerine AKP'nin harekete geçtiği iddia edildi. İktidarın araştırması sonucu muhalefete belgeleri gönderen 'vicdanlı bürokratların' AKP döneminde göreve başlatıldığı öne sürüldü.

20 yıllık iktidarları boyunca altına imza attıkları her ihale ve yatırım belgelerinin muhalefet partileri tarafından kamuoyuna açıklanması üzere iktidar, muhalefete belgeleri kimlerin sızdırdığının peşine düştü.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, tespit edilen bürokratların AKP döneminde göreve getirilen bürokratlar olmasının partiyi hareketlendirdiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,16 Ekim’de yayınladığı bir videoyla bürokratlara, “Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kâmil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğini çekin” çağrısı yapmıştı. Bu çağrı üzerine bürokrasiden AKP’nin yaptığı birçok usulsüz belgenin muhalefete geldiği kulislere yansımıştı.

Bu çağrıdan sonra muhalefet partileri iktidarın usulsüz bir şekilde imza attığı belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya başlamıştı. Muhalefetin bu belgelerin bürokratlardan geldiğini ifade etmesi üzerine ise iktidarın sızıntının nereden olduğunu tespit etmek için harekete geçtiği belirtilmişti. Bu araştırma sonucunda ise belgeleri muhalefete gönderen bürokratların AKP döneminde işe giren kişiler olduğunun tespit edildiği kaydedildi.