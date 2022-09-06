Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'e konuşup 'Erken seçim' demişti: MHP tarih verdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih verdi.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü "Kılıçdaroğlu ile sohbet... Adaylık... Gül... Peker... Parti içi..." başlıklı köşe yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye seçim atmosferine girdi. Öyle ya da böyle erken seçim görünüyor. Yaptıkları son değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor ya, nisandan sonra seçim güçlü olasılık..." sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yanıt verdi.
"SEÇİMLER 18 HAZİRAN’DA"
Yıldız, sosyal medya hesabından seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yıldız, seçim tarihinin 18 Haziran 2023 olduğunu açıkladı ve şöyle devam etti:
"Sayın Kılıçdaroğlu’na bir türlü ögretemedik. Erken seçimi ‘güçlü olasılık’ gördüğünü söylemiş. 2023 yılında 24 Haziran Cumartesi gününe rastladığı için seçimler 18 Haziran’da yapılacak. Oy verme gününden altmış gün önce 19 Nisan 2023’te YSK seçim takvimini açıklayacak."
Sayın Kılıçdaroğlu,— Feti Yıldız (@YildizFeti) September 6, 2022
2023 yılında
24 Haziran cumartesi gününe rastladığı için seçimler
18 Haziran’da yapılacak.
Oy verme gününden altmış gün önce
19 Nisan 2023’te YSK seçim takvimini açıklayacak ve seçim süreci resmen başlayacak.
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