Kılıçdaroğlu ekibinden peş peşe hamleler: Parti sitesinde Kılıçdaroğlu güncellemesi, Aday Ofisi kapatıldı

CHP’de “mutlak butlan” kararı ve CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi sonrası partiye ait dijital platformlarda yapılan değişiklikler dikkat çekti.

CHP’nin resmi internet sitesi chp.org.tr’de yapılan değişikliklerle, Özgür Özel’e ait bazı içerikler kaldırıldı. Bunun yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Genel Başkan” sıfatıyla özgeçmişinin yeniden siteye eklendiği görüldü.

“CUMHURBAŞKANI ADAY OFİSİ” BÖLÜMÜ KALDIRILDI

Aynı süreçte, partinin seçim stratejisinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarılan “Cumhurbaşkanı Aday Ofisi” bölümü de site erişiminden kaldırıldı.

T24'e konuşan CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan ise ofisin fiziki olarak genel Merkez’den taşındığını duyurdu.

Tezcan, “Genel Merkez işgal edilince Genel Başkanımız Özgür Özel’in de söylediği gibi çalışmalarımızın merkezini TBMM’ye taşıdık. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin binasını kapattık ama çalışmalarımızı Meclis’ten yürüteceğiz” dedi.

ÖZEL’İN İÇERİKLERİ KALDIRILDI

Ayrıca, Özgür Özel’in mutlak butlan kararının çıktığı 20 Mayıs tarihine kadar olan haber ve açıklamalarının sitede yer almaya devam ettiği, ancak bu tarihten sonraki içeriklerin kaldırıldığı görüldü.