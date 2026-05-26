Kılıçdaroğlu ekibinin CHP'nin internet sitesine müdahalesi sürüyor: PM ve MYK üyelerinin isimleri kaldırıldı

26.05.2026 10:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi ANKA
Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi müdahalelere devam ediyor. Son olarak; CHP'nin resmi internet sitesinden, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri kaldırıldı.
İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Genel Merkez binasının tahliye edilmesi talebi üzerine bina polis müdahalesiyle boşaltılmıştı. 

Binada dün Genel Başkan Yardımcılarının odalarının girişinde bulunan isimlikler söküldü.

PM VE MYK'YE MÜDAHALE

CHP'nin resmi internet sitesinden Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri kaldırıldı.

Sitede Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarının da yer almadığı görüldü. 

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine yönelik verilen mutlak butlan kararının ardından 23 Mayıs tarihinde PM toplantısı gerçekleştirmişti. 5,5 saat süren toplantıda yol haritası ele alınırken kurmaylar, “Kurultaysız yönetim olmaz” mesajı vermişti.

Bayram sonrasına kadar kurultay tarihi açıklanmaması halinde ilk pazartesi imza sürecinin başlatılacağı belirtilmişti.

CHP'de mahkeme kararıyla göreve dönmesi beklenen önceki dönem parti meclisi.

KILIÇDAROĞLU 1 HAZİRAN'DA TOPLAYACAK

CHP'nin mahkeme kararıyla göreve getirilen Parti Meclisi’nin de 1 Haziran’da toplanması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği PM toplantısına Özgür Özel'in ekibinin de katılacağı iddia edilmişti. İddiaya göre, Özel’in ekibi PM toplantısında olağanüstü kurultayın yapılması için irade koyacak.

CHP tüzüğüne göre, kurultaya gitmenin bir yolu da PM kararı olarak biliniyor. Tüzükte ilgili madde, “Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisi’nin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır” ifadeleri ile yer alıyor.

Tunç Soyer'den CHP Genel Merkezi'ne polis baskını için tepki: 'Gözyaşlarıma hakim olamadım' Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin, "Görkemli Çınarımız çok fırtınalar gördü ve elbet bu badireyi de atlatacaktır" dedi.
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı'na saldırı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi Muğla'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın evinin bulunduğu sokakta çıkan tartışmada bacağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Biri suça sürüklenen çocuk (SSÇ), toplam 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kars'ta emek ve meslek örgütlerinden CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararına tepki Türk Tabipler Birliği Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı Temsilcisi Prof. Dr. Barlas Sülü, “Halk iradesine ve demokratik siyasete yönelik müdahalelere karşı herkesi ortak mücadeleye çağırıyorum. Bu ülkenin ana muhalefet partisine, Cumhuriyet’in kurucu partisine zor kullanarak girenler, partinin delegelerinin iradesini çiğnemeye çalışmaktadır.” dedi.