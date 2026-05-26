Kılıçdaroğlu ekibinin CHP'nin internet sitesine müdahalesi sürüyor: PM ve MYK üyelerinin isimleri kaldırıldı

İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Genel Merkez binasının tahliye edilmesi talebi üzerine bina polis müdahalesiyle boşaltılmıştı.

Binada dün Genel Başkan Yardımcılarının odalarının girişinde bulunan isimlikler söküldü.

PM VE MYK'YE MÜDAHALE

CHP'nin resmi internet sitesinden Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri kaldırıldı.

Sitede Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarının da yer almadığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine yönelik verilen mutlak butlan kararının ardından 23 Mayıs tarihinde PM toplantısı gerçekleştirmişti. 5,5 saat süren toplantıda yol haritası ele alınırken kurmaylar, “Kurultaysız yönetim olmaz” mesajı vermişti.

Bayram sonrasına kadar kurultay tarihi açıklanmaması halinde ilk pazartesi imza sürecinin başlatılacağı belirtilmişti.

CHP'de mahkeme kararıyla göreve dönmesi beklenen önceki dönem parti meclisi.

KILIÇDAROĞLU 1 HAZİRAN'DA TOPLAYACAK

CHP'nin mahkeme kararıyla göreve getirilen Parti Meclisi’nin de 1 Haziran’da toplanması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği PM toplantısına Özgür Özel'in ekibinin de katılacağı iddia edilmişti. İddiaya göre, Özel’in ekibi PM toplantısında olağanüstü kurultayın yapılması için irade koyacak.

CHP tüzüğüne göre, kurultaya gitmenin bir yolu da PM kararı olarak biliniyor. Tüzükte ilgili madde, “Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisi’nin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır” ifadeleri ile yer alıyor.