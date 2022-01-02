Kılıçdaroğlu, ev hanımlarıyla buluştu: Çocuklar Erdoğan'ın aymazlığını konuşuyor

02 Ocak 2022 Pazar, 13:31

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, art arda gelen zamları konuşmak üzere ev hanımlarıyla bir araya geldi. Ailesinin sofrası, toplumun taşıdır. O sofrayı ne pahasına olursa olsun korumak zorundayız diyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Türkiyesi'nde özellikle tek çalışanlı haneler yıkımın eşiğindedir. Buradan ilan ediyorum. Birinci önceliğim hane ekonomisini yani iç ekonomiyi korumak olacaktır. Kadınların sorunlarını politik çabamızın en önünde tutacağım" ifadelerini kullandı.

Teker teker kürsüye çıkan ev hanımları geçinemediklerini ve iktidardan destek beklediklerini söyledi.

"SÜREKLİ KARANLIĞA GİDİYORUZ"

Kılıçdaroğlu’ndan önce konuşan ev emekçisi kadınlar şunları dile getirdi:

"Evimde tenceremi kaynatamıyorum geçinemiyoruz. Doğalgazımı, ocağımızı kullanamıyoruz, pazara uğrayamıyoruz. Bir karanlıktayız ve yardım edecek bir el bulamıyoruz. Çocuklarımıza mahçup oluyoruz, onlarda bize mahçup oluyor.

Sürekli karanlığa gidiyoruz. İktidara sesleniyorum; Artık yeter! Bizim de güzel yaşamak hakkımız, isyan ediyorum. İşsiz evladım var, kirada oturuyorum. Bir an önce umutlarımızın elimize verilmesini iktidardan talep ediyorum.

Bir emekli eşi olarak evime gıda alamıyorum, eşim engelli. Markete gidemiyoruz, eskiden bakkallarımız vardı, ekmek yağ yazdırıyorduk. Şimdi o da yok. AKP’den hiçbir beklentim yok. Başa gelecek insanların yardımcı olmasını bekliyorum. Lütfen gidin artık.

Çocuklarım bir şey istiyor alamıyorum, kendi canıma mı kıymalıyım? Hükümet artık başımızdan gitsin. Komşularımdan 30 lira alıp çocuğuma süt aldım”

"EN MAKYAJLI HALİ BİLE KORKUNÇ OLACAK"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Buradan ilan ediyorum. Birinci önceliğim hane ekonomisini yani iç ekonomiyi korumak olacaktır. Kadınların sorunlarını politik çabamızın en önünde tutacağım. Erdoğan'ın ev hanımlarını ve tek gelirli haneleri hafife aldığı çok açıktır. Bugün ev hanımı görmezden gelinse de pek çok iş yapıyor. Ekonomi bozulduktan sonra hanenin planlamasını ev hanımı yapar oldu. Yemek pirişilecek, temizlik yapılacak, çocuklara bakılacak... Tek gelirli haneler çok ama çok zordalar. Hayat pahalılığı bu aileleri ezip geçiyor. Bu ailelerin küçük çocukları bile politize oldular. Siz de görüyorsunuz videoları. 9-10-11 yaşındaki çocuklar ailelerinin katlandığı zorlukların son derece farkında. Çizgi film konuşması gereken çocuklar Erdoğan'ın aymazlığını konuşuyorlar. Enflasyon korkunç durumda. Yarın açıklanacak ve göreceksiniz en makyajlı hali bile korkunç olacak"