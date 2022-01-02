Kılıçdaroğlu: Saray neye yol açtığını onlardan dinlesin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bugün saat 13.00'te hane ekonomisini konuşmak üzere ev hanımları ile buluşacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Saray neye yol açtığını onlardan dinlesin" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, art arda gelen elektrik, doğalgaz, akaryakıt, köprü, otoyol zamlarının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Saat 13.00'te hane ekonominisi konuşmak üzere ev hanımları ile buluşacağını duyuran Kılıçdaroğlu, "Kara kış zaten ağırdı, şimdi daha da ağırlaştı"dedi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yeni yıla dair küçük bir umudu bile çok gören Saray, hanelerin üzerine yeni zamlar yağdırdı. Kara kış zaten ağırdı, şimdi daha da ağırlaştı. Ev hanımları ile birlikte hane ekonomisini konuşmak için saat 13.00'te halkımızla buluşacağız. Saray neye yol açtığını onlardan dinlesin"
Yeni yıla dair küçük bir umudu bile çok gören Saray, hanelerin üzerine yeni zamlar yağdırdı. Kara kış zaten ağırdı, şimdi daha da ağırlaştı. Ev hanımları ile birlikte hane ekonomisini konuşmak için saat 13.00'te halkımızla buluşacağız. Saray neye yol açtığını onlardan dinlesin.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 2, 2022
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