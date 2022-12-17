Kılıçdaroğlu geçmişi hatırlattı: 'Korkak Saraya karşı...'

17 Aralık 2022 Cumartesi, 21:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İStanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçmiş yıllarda CHP üzerine kurulan yargı baskısını hatırlatan Kılıçardoğu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan müebbet hapse mahkum edildi. Haberal, Balbay, Eren Erdem hücrelere hapsedildi. Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na getirilmek isteniyor. Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek!"

Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan müebbet hapse mahkum edildi. Haberal, Balbay, Eren Erdem hücrelere hapsedildi. Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na getirilmek isteniyor. Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek! pic.twitter.com/HeHB9Lh8s2 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 17, 2022

"YÜREĞİNİZDE ADALET YOKSA, TOPLUMA VEREBİLECEĞİNİZ HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videoda ise şu sözleri yer aldı: