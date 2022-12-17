Kılıçdaroğlu geçmişi hatırlattı: 'Korkak Saraya karşı...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada geçmişte tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu ve Tuncay Özkan gibi isimleri hatırlatarak "Şimdi Ekrem İmamoğlu’na getirilmek isteniyor. Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 21:59
Kılıçdaroğlu geçmişi hatırlattı: 'Korkak Saraya karşı...'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İStanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçmiş yıllarda CHP üzerine kurulan yargı baskısını hatırlatan Kılıçardoğu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan müebbet hapse mahkum edildi. Haberal, Balbay, Eren Erdem hücrelere hapsedildi. Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na getirilmek isteniyor. Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek!"

"YÜREĞİNİZDE ADALET YOKSA, TOPLUMA VEREBİLECEĞİNİZ HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videoda ise şu sözleri yer aldı:

  • Otoriter rejimler, adaletin ne kadar değerli olduğunu hatırlatırlar. Ve adalet arayışımızı güçlendirirler. Hep beraber adaleti, demokrasiyi arıyoruz. Bedeller ödendi. Ve ödenmeye de devam ediyor. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, uzun süre hapislerde kaldı. Eren Erdem, uzun süre hapislerde kaldı. Mustafa Balbay’dan tutun, Mehmet Haberal’a… İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız; şimdi haksız bir şekilde yargılanıyor. Acaba onu siyaseten nasıl devre dışı bırakabiliriz, onun arayışları içindeler. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bir şehit cenazesinde, bütün devlet protokolünün önünde; uzun süre linç girişimi ile karşı karşıya kaldım. Uzun süre… Ama hiçbir zaman, adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım. Yüreğinizde adalet yoksa, sizin topluma verebileceğiniz hiçbir şey yoktur.

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