Kılıçdaroğlu harekete geçti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının talebi üzerine Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili haberlere erişim engeli getiren hakim hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çelik, “Görevini kötüye kullanan ve dahası siyasi güdülerle hareket eden bu hakim hakkında derhal suç duyurusunda bulunacağız” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 11 Şubat 2020 tarihli grup toplantısında, “FETÖ'nün siyasi ayağı” tartışmaları üzerinden 20 soru ve 20 yanıt sıralayarak, "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" açıklaması yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, “kişilik haklarını ağır biçimde ihlal ettiği” gerekçesiyle haberlere erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılmasını talep etmişti. İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek 20 haber ve bir sosyal medya paylaşımına erişim engeli ve yayın yasağı getirmişti.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, söz konusu erişim engeli ve yayın yasağı kararına imza atan İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimi İ.A. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkan’ımızın konuşması ile ilgili olarak yayın yasağı ve erişim engeli koyanlardan hesap sormak boynumuzun borcu olsun! Görevini kötüye kullanan ve dahası siyasi güdülerle hareket eden bu hâkim hakkında derhal suç duyurusunda bulunup takipçisi olacağız” dedi.
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