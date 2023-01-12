Kılıçdaroğlu İzmir’e geliyor: Bu pazar günü Türkiye’nin gözü İzmir’de olacak!

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 17:30

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 17:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için Türkiye’de ilk kez İzmir’de başlattığı kooperatifçilik modeli aşama aşama ilerliyor. 30 Ekim depreminden etkilenen ve evleri ağır hasarlı olmadığı için devlet desteği alamayan İzmirli yurttaşlara destek olmak amacıyla geliştirilen Halk Konut Projesi’yle Dilber Apartmanı’nın temel atma töreni 15 Ocak Pazar günü saat 11.00’da atılacak. Yatırımlarına hız kesemeden devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretime katkı sağlamak amacıyla ilk kez bir okul projesine de başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Orhan Kemal isminin verilmesini istediği okulun temeli ise Karabağlar’da saat 12.30’da atılacak. Aynı gün İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde saat 14.00’da ise Roman Buluşması Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Roman Buluşması ve temel atma törenlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu da katılacak.

TARİHE GEÇECEK İMECE

15 Ocak Pazar günü İzmir’in üç önemli işe imza atacağını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “30 Ekim depremi sonrasında depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için vakit kaybetmeden birçok adım attık. Halk Konut, üretenin aynı zamanda yöneten olduğu ekonomik demokrasi vizyonumuzun bir sonucu. İzmir’de belediye ve vatandaş kol kola girerek tarihe geçecek bir imece ortaya koyuyor. Dilber Apartmanı için düzenleyeceğimiz temel atma töreni ise Türkiye’nin bu modeli İzmir’den öğrenmesi için en önemli örnek olacak” diye konuştu.

ADINI KILIÇDAROĞLU’NUN VERDİĞİ OKULUN TEMELİ ATILACAK

Kentin tüm çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Arka sıralara daha hızlı hizmet götürmek için oluşturulan Acil Çözüm Ekibimiz tarafından Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi’ndeki incelemeler sonucunda bölge halkı ekiplere okul talebini iletti. Biz de 15 Ocak Pazar günü okulumuzun temelini Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte atacağız. Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi imkanlarıyla hayata geçirilecek. Okul binasının tamamlanmasıyla bölgede yaşayan çocuklar dağlık araziden geçmek ve uzun mesafe yürümek zorunda kalmayacak. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle imzalanan protokol çerçevesinde yaklaşık bin öğrencinin faydalanaca ğı okul binası 32 derslikli olacak. Çevre dostu ve engelsiz olarak tasarlanacak bina İlkokul ve ortaokul olarak kullanılacak. Okul, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş tarafından yapılacak ve İzmir’de tümüyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk okul binası olacak. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kuracağımız eğitim yuvasının Türk edebiyatının en değerli kalemlerinden Orhan Kemal’in adını taşımasını uygun gördü. İnanıyorum ki bu sıralardan onun kadar aydınlık ve yurtsever nesiller yetişecek” şeklinde konuştu. Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi’nde inşa edilen Orhan Kemal İlk ve Ortaokulu, 32 derslikli ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasiteli olacak.

HERKESİN ELİNDEN TUTMAYA DEVAM EDİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Roman Buluşması Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 14.00’da başlayacak. Sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla düzenlenecek buluşmanın İzmir için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Büyükşehir Belediyemiz, Roman vatandaşlarımızın eksiklerini gidermek için elinden ne geliyorsa yapmaya devam edecek. Tam da bu sebeple ayrımcılıkla mücadele etmek ve eşit yurttaşlığı desteklemek amacıyla Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nü kurduk. Hiç kimse kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmemeli. Herkesin kimliği de inancı da kendisine aittir. Bizler İzmir’de farklı kültürlerle tanışıyor ve bu kültürlerden ilham alıyoruz, herkesin elinden tutmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.