Kılıçdaroğlu kanadı ‘geçersiz’, Özel kanadı ‘Meclis tanıdı’ diyor: Grup başkanlığı çekişmesi

27.05.2026 04:00:00
Sarp Sağkal
CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu kanadı, Özgür Özel’in grup başkanlığı için yapılan seçimin “geçersiz” olduğunu iddia ediyor. Özel yönetimi ise, kararın Meclis Başkanlığı’na bildirildiğini ve tanındığını vurguluyarak “Grupta destekleri yok, o yüzden algı yaratmaya çalışıyorlar” diyor.

CHP lideri Özgür Özel, partinin kurultayına yönelik “mutlak butlan” kararı sonrası partisinin milletvekillerini CHP genel merkezinde topladı. Özel bu toplantıda milletvekillerinin oylarıyla yeniden grup başkanı olarak seçildi. Ancak mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu kanadı, bu seçimin “geçersiz” olduğunu savunuyor. Seçimin Meclis’te yapılmadığını ve TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’ün de oy kullandığını söyleyerek “Bunlar usullere uygun değil. Oldu bittiye getirildi” iddiasında bulunuyor. 

‘ALGI YARATIYORLAR’

Özel yönetimi ise sonuçların Meclis Başkanlığı’na bildirildiğini ve bir sıkıntı yaşanmadığını vurguluyor. TBMM Başkanlığı’nın da bu nedenle Özel’in odasına “Grup Başkanı” yazısını astığını belirten CHP kaynakları “Grup Başkanı’nı değiştirmek için 35 milletvekilinin güvensizlik vermesi gerekiyor. Ondan sonra 75 milletvekilinin desteğiyle bir Grup Başkanı seçmeleri gerekiyor. Ancak grupta böyle bir desteği bulamıyorlar. Bu yüzden algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu parti Kılıçdaroğlu döneminde defalarca Meclis dışı kapalı grup toplantıları yaptı. Buralarda kararlar da alındı. Şu anda sadece algı yaratmak için şanslarını deniyorlar” tepkisini gösteriyor.

