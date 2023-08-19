Kılıçdaroğlu Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri ile bir araya geldi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:41
Kılıçdaroğlu Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri ile bir araya geldi!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyeti bugün CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.


Ankara CHP Kemal Kılıçdaroğlu Mimarlar Odası Tezcan Karakuş Candan

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