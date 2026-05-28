Kılıçdaroğlu'ndan 'grup toplantısı' hamlesi: 'Talimatım olmadan yapılmayacak'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 1 Haziran tarihinde yapılması planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısının ertelenmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi.

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun toplantı tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi.

"TOPLANTI TARİHİ HENÜZ TARAFIMDAN BELİRLENMEMİŞTİR"

“Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” ifadelerinin yer aldığı yazıda, şunlar kaydedildi:

“Sayın Milletvekili,

TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda, Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir.

Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır.

Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.

Bilgilerinize rica olunur.”